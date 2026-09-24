В Минске опровергли сообщение о предотвращении белорусским КГБ диверсии в России

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сообщение о пресечении белорусском КГБ диверсии, направленной на Россию, опубликованное в четверг рядом информационных каналов, не соответствует действительности, заявили в Минске.

"Сообщение про "разоблаченную ДРГ" не соответствует действительности", - сообщил белорусский государственный медиапроект "Народный антифейк".

Вброс сделан глубокой ночью, что максимально затруднило журналистам проверку информации, говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что КГБ Белоруссии не имеет отношения к публикации информации о пресечении деятельности курируемой из Украины ДРГ, которая якобы готовила диверсию на одном из стратегических объектов России.