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Макрон заверил, что государство делает все, чтобы избежать нехватки топлива

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил французов, что государство делает все возможное, чтобы не допустить нехватки в стране горючего.

"Делаем все, чтобы этого избежать", - заявил Макрон в четверг вечером в интервью телеканалам TF1 и France 2, отмеченном прежде всего проблематикой топливного кризиса.

"Главное отличие от того, что мы видели в прошлом, заключается в том, что сегодня повышение цен обусловлено не решением правительства, а геополитической обстановкой", - пояснил президент.

На вопрос, как долго французы будут платить рекордные цены за неэтилированный бензин 95, он ответил: "Мой приоритет - снижение цен. Если (геополитическая - ИФ) ситуация улучшится в ближайшие дни, цены быстро упадут. Я делаю все возможное, чтобы способствовать этому, и беру на себя обязательства, но это решение не в нашей компетенции".

При этом Макрон считает, что возможный запрет на экспорт дизельного топлива из США был бы "плохим решением". Он утверждал, что Франция "обеспечила себе безопасность в этом секторе". Вместе с тем сказал: "Цены вырастут после заявлений Дональда Трампа. Это решение было бы плохим даже для Соединенных Штатов".

Французский президент возразил против идеи снизить налоги на горючее. "Наш интерес заключается в снижении цен до уплаты налогов, иначе мы заставим налогоплательщиков расплачиваться за международные последствия", - сказал Макрон.

Вместе с тем он не исключил полностью возможного снижения налогов в случае резкого роста цен, но отверг введение налога на компанию Total.

"У нас есть оператор, Total, и мы добились от них ограничения цен. В сети Total вы пользуетесь ограниченными ценами на бензин", - отметил Макрон. На вопрос, почему бы не попросить Total о большем, он ответил: "Если бы у нас не было Total, у нас не было бы этого ограничения цен".

Франция Эмманюэль Макрон
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