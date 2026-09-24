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США перебросили на Ближний Восток эскадрилью истребителей F-16

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ВВС США перебросили на Ближний Восток свежую эскадрилью истребителей F-16 в составе 12 самолетов, сообщает портал Itamilradar.

По его данным, истребители, в течение недели находившиеся на авиабазе Шпангдалем в Германии после перелета с континентальной части Соединенных Штатов, при поддержке американских самолетов-заправщиков были направлены в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

При этом не сообщается, является ли переброска истребителей частью ротации американской авиационной группировки в регионе. В августе, по данным портала, уже проводилась замена нескольких американских эскадрилий на Ближнем Востоке, однако их общее количество не сокращается.

Американские боевые самолеты по-прежнему базируются в Иордании, где размещена большая их часть, в Израиле, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Всего в распоряжении Центрального командования ВС США на ближневосточных базах сейчас находится более 200 истребителей, в том числе F-35, F-15E, F-16, F/A-18 и EA-18G, а также 30 штурмовиков A-10.

При этом на двух авианосцах и авианесущем большом десантном корабле, которые несут боевое дежурство в Аравийском море к юго-востоку от Ирана, размещено еще более 110 истребителей, в том числе F/A-18 и F-35.

Как ранее сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, глава Пентагона Пит Хегсет продлил пребывание группировки американских войск на Ближнем Востоке до 2027 года.

США Ближний Восток Иран F-16
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