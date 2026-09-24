США перебросили на Ближний Восток эскадрилью истребителей F-16

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ВВС США перебросили на Ближний Восток свежую эскадрилью истребителей F-16 в составе 12 самолетов, сообщает портал Itamilradar.

По его данным, истребители, в течение недели находившиеся на авиабазе Шпангдалем в Германии после перелета с континентальной части Соединенных Штатов, при поддержке американских самолетов-заправщиков были направлены в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

При этом не сообщается, является ли переброска истребителей частью ротации американской авиационной группировки в регионе. В августе, по данным портала, уже проводилась замена нескольких американских эскадрилий на Ближнем Востоке, однако их общее количество не сокращается.

Американские боевые самолеты по-прежнему базируются в Иордании, где размещена большая их часть, в Израиле, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Всего в распоряжении Центрального командования ВС США на ближневосточных базах сейчас находится более 200 истребителей, в том числе F-35, F-15E, F-16, F/A-18 и EA-18G, а также 30 штурмовиков A-10.

При этом на двух авианосцах и авианесущем большом десантном корабле, которые несут боевое дежурство в Аравийском море к юго-востоку от Ирана, размещено еще более 110 истребителей, в том числе F/A-18 и F-35.

Как ранее сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, глава Пентагона Пит Хегсет продлил пребывание группировки американских войск на Ближнем Востоке до 2027 года.