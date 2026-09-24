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Нетаньяху с трибуны ГА ООН обвинил Катар и Турцию в антиизраильской пропаганде

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в четверг с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН обрушился с резкой критикой в адрес Катара и Турции, заявив, что они распространяли ложь об Израиле.

Упомянув о "семи фронтах", на которых, по его словам, Израиль ведет борьбу, он подчеркнул, что существует и "восьмой фронт", на котором Израиль ведет борьбу в СМИ и в социальных сетях.

"Несколько иностранных государств потратили огромное количество денег на распространение лжи о моей стране, и этот список возглавляет Катар, который финансировал университеты в Америке и Европе, а также информационные агентства, токсичные по отношению к Израилю. Катар укрывает у себя представителей движения ХАМАС", - сказал Нетаньяху.

"Еще одна страна, которая распространяла ложь об Израиле, - Турция. Эрдоган (Реджеп Тайип Эрдоган - президент Турции) также укрывает руководство ХАМАС, он призывает к уничтожению Израиля и заявляет, что станет правителем Иерусалима", - добавил премьер Израиля, подчеркнув, что у Эрдогана не получится сделать это.

Кроме того, Нетаньяху заявил, что "Эрдоган убил тысячи курдских граждан, отрицает геноцид армян, незаконно оккупирует северную часть Кипра - страны-члена ЕС, он совершает нападки против Греции, а теперь хочет захватить Сирию".

Перед выступлением Нетаньяху ряд делегаций мусульманских стран покинули зал заседания ГА ООН. Также перед началом выступления израильского премьера освистали.

ГА ООН Биньямин Нетаньяху Израиль Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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