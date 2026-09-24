Нетаньяху с трибуны ГА ООН обвинил Катар и Турцию в антиизраильской пропаганде

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в четверг с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН обрушился с резкой критикой в адрес Катара и Турции, заявив, что они распространяли ложь об Израиле.

Упомянув о "семи фронтах", на которых, по его словам, Израиль ведет борьбу, он подчеркнул, что существует и "восьмой фронт", на котором Израиль ведет борьбу в СМИ и в социальных сетях.

"Несколько иностранных государств потратили огромное количество денег на распространение лжи о моей стране, и этот список возглавляет Катар, который финансировал университеты в Америке и Европе, а также информационные агентства, токсичные по отношению к Израилю. Катар укрывает у себя представителей движения ХАМАС", - сказал Нетаньяху.

"Еще одна страна, которая распространяла ложь об Израиле, - Турция. Эрдоган (Реджеп Тайип Эрдоган - президент Турции) также укрывает руководство ХАМАС, он призывает к уничтожению Израиля и заявляет, что станет правителем Иерусалима", - добавил премьер Израиля, подчеркнув, что у Эрдогана не получится сделать это.

Кроме того, Нетаньяху заявил, что "Эрдоган убил тысячи курдских граждан, отрицает геноцид армян, незаконно оккупирует северную часть Кипра - страны-члена ЕС, он совершает нападки против Греции, а теперь хочет захватить Сирию".

Перед выступлением Нетаньяху ряд делегаций мусульманских стран покинули зал заседания ГА ООН. Также перед началом выступления израильского премьера освистали.