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Хуситы заявили об ударах по Эр-Рияду и объектам Saudi Aramco

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Движение "Ансар Аллах" (хуситы) в четверг объявило, что его бойцы применили ракеты и беспилотники против цели на территории столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, а также против предприятий нефтекомпании Saudi Aramco в портовом городе Я́нбу-эль-Бахр на Красном море, передают западные СМИ.

До этого силы возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции по борьбе с хуситами сообщили о перехвате шести баллистических ракет, запущенных из Йемена в сторону Эт-Таифа и Я́нбу-эль-Бахра. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Между тем глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд "на полях" Генассамблеи ООН заявил, что международное сообщество должно оказать противодействие хуситам. "Хуситы угрожают Баб-эль-Мандебскому проливу, международному судоходству, международной безопасности и стабильности. Ответственность за то, чтобы отреагировать на эту угрозу, лежит не только на Саудовской Аравии", - приводит его слова Bloomberg.

Министр также заявил, что Эр-Рияд продолжит работать с партнерами в США по проблеме этого регионального конфликта.

Саудовская Аравия оказывает военную поддержку правительственным войскам Йемена, нанося авиационные удары по позициям хуситов в попытках вернуть утраченные территории. Йемен имеет для королевства огромное стратегическое значение, поскольку через Баб-эль-Мандебский пролив - южные "ворота" Красного моря - транспортируются миллионы баррелей саудовской нефти. Хуситы ранее заявили, что будут блокировать проход саудовских танкеров через пролив.

Йемен Саудовская Аравия хуситы Эр-Рияд
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