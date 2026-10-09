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Трамп заявил об успешном разговоре с Путиным и поставках российского дизеля

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что у него состоялся успешный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе беседы обсуждались поставки дизельного топлива из России на американские и международные рынки.

"Я только что закончил успешные дискуссии с президентом России Владимиром Путиным, на которых достигли соглашения, что Россия незамедлительно поставит свыше 300 тыс. тонн дизельного топлива на американские и международные рынки, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн сразу после", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что впоследствии РФ за короткий период времени экспортирует еще 3 млн тонн дизельного топлива.

В начале октября президент РФ Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия располагает достаточными запасами дизельного топлива, однако из-за санкций страна не может поставлять его на мировой рынок.

"Нам и так хватает дизеля. Но на мировые рынки он не попадет, потому что действуют запреты, санкции в отношении наших нефти и нефтепродуктов", - сказал Путин.

Владимир Путин Дональд Трамп РФ США
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