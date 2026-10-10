Россия снимает ограничения на поставки дизельного топлива

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Россия незамедлительно приступает к снятию ограничений на экспорт дизельного топлива ранее запланированных сроков, в среднесрочной перспективе объем его поставок может достичь 3 млн тонн в месяц, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Россия позитивно оценивает шаги США, направленные на стабилизацию мирового энергетического рынка и постепенное восстановление нормальной торговли энергоносителями, и готова к будущей координации действий, направленных на создание более предсказуемого и здорового рынка", - сказал Новак.

Он отметил, что уже в октябре Россия готова поставить на рынок США, а также других партнеров 300 тыс. тонн дизельного топлива. В ноябре этот объем может быть увеличен до 500 тыс. тонн, в декабре - до 1 млн тонн.

"В перспективе объем может вырасти до 3 млн т в месяц. Российский рынок при этом будет также полностью снабжен дизелем", - подчеркнул Новак.

Как сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) по указанию президента Дональда Трампа незамедлительно выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

Трамп в пятницу заявил, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались поставки дизельного топлива из России на американские и международные рынки.

"Я только что закончил успешные дискуссии с президентом России Владимиром Путиным, на которых достигли соглашения, что Россия незамедлительно поставит свыше 300 тыс. тонн дизельного топлива на американские и международные рынки, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн сразу после", - написал он в соцсети Truth Social.

Сообщения о российско-американских договоренностях по поставкам дизельного топлива вызвали скачок на российском фондовом рынке, на вечерних торгах индекс "Мосбиржи" протестировал уровень 2400 пунктов. Рост акций "Роснефти" превышал 9%, "ЛУКОЙЛа" - 6%, "Газпром нефти" - 5%.