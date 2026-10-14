Папа римский постепенно восстанавливается после операции

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV начал ходить, регулярно принимать пищу и делать дыхательные упражнения - на следующий день после операции по удалению аденокарциномы легкого, сообщает AP со ссылкой на бюллетень врачей.

По их словам, понтифик прошел курс дыхательной физиотерапии и начал ходить по палате. Он вернулся к привычному рациону питания, позавтракал и пообедал. Восстановление идет по плану. Это подтвердили результаты анализов крови и рентгена грудной клетки.

После проведенной 13 октября операции по удалению аденокарциномы, которая является самым распространенным типом рака легкого, понтифику необходимо пройти дополнительные обследования.

Лев XIV провел в операционной около трех часов, сама операция длилась примерно 90 минут.