Трамп пожелал выздоровления папе римскому

Папа римский Лев XIV Фото: EPA/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пожелал здоровья папе римскому Льву XIV, который сейчас восстанавливается после операции по удалению аденокарциномы легкого.

"Я желаю папе Льву выздоровления. (...) Мы просто хотим передать ему нашу любовь и пожелание всего наилучшего", - сказал Трамп журналистам в ночь на четверг.

По его словам, прогноз кажется благоприятным.

Как сообщалось, уже в среду папа римский начал ходить, регулярно принимать пищу и делать дыхательные упражнения. По заявлению лечащих врачей понтифика, восстановление идет по плану.

После проведенной на этой неделе операции по удалению аденокарциномы, которая является самым распространенным типом рака легкого, папе римскому необходимо пройти дополнительные обследования. Льву XIV удалили нижнюю долю правого легкого.