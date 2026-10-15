Поиск

Трамп пожелал выздоровления папе римскому

Трамп пожелал выздоровления папе римскому
Папа римский Лев XIV
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пожелал здоровья папе римскому Льву XIV, который сейчас восстанавливается после операции по удалению аденокарциномы легкого.

"Я желаю папе Льву выздоровления. (...) Мы просто хотим передать ему нашу любовь и пожелание всего наилучшего", - сказал Трамп журналистам в ночь на четверг.

По его словам, прогноз кажется благоприятным.

Как сообщалось, уже в среду папа римский начал ходить, регулярно принимать пищу и делать дыхательные упражнения. По заявлению лечащих врачей понтифика, восстановление идет по плану.

После проведенной на этой неделе операции по удалению аденокарциномы, которая является самым распространенным типом рака легкого, папе римскому необходимо пройти дополнительные обследования. Льву XIV удалили нижнюю долю правого легкого.

США Дональд Трамп папа римский Лев XIV аденоканцинома
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп пожелал выздоровления папе римскому

 Трамп пожелал выздоровления папе римскому

ЕС отказался разморозить часть российских активов для возобновления переговоров по Украине

Хуситы утверждают, что подбили над Йеменом саудовский истребитель

Глава ФБР опубликовал в соцсетях пост: "Из России с любовью"

 Глава ФБР опубликовал в соцсетях пост: "Из России с любовью"

Число атакованных в Ормузском проливе судов достигло максимума с начала войны США и Ирана

Axios пишет, что администрация Трампа не связана с замедлением Starlink

Пхеньян провел испытательный пуск стратегических крылатых ракет с подлодки

 Пхеньян провел испытательный пуск стратегических крылатых ракет с подлодки

Два судна затонули в Ормузском проливе менее чем за сутки

 Два судна затонули в Ормузском проливе менее чем за сутки

Politico пишет, что Европа отказывается от создания передовых моделей ИИ

Во Франции с начала протестов пострадали 248 студентов и 937 полицейских

 Во Франции с начала протестов пострадали 248 студентов и 937 полицейских
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3905 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12312 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов