Папа римский прибыл в клинику для операции на легком

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV во вторник прибыл в клинику "Джемелли" в Риме, где позже ему проведут операцию на легком, сообщает агентство EFE.

По данным агентства, группу медиков, которая будет проводить операцию, возглавляет Стефано Маргаритора, опытный хирург, на счету которого тысячи операций. Последние 10 лет он возглавляет отделение торакальной хирургии в клинике "Джемелли".

По окончанию операции Ватикан опубликует медицинское заключение.

Ранее понтифик сообщил в Vatican News, что в ходе недавнего медосмотра врачи обнаружили у него локализированное узловое образование в легком. "Его выявили на очень ранней стадии. Врачи считают необходимым провести хирургическое вмешательство Я последую их рекомендации", - привело его слова издание.