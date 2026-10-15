Грузовой поезд врезался в микроавтобус с пассажирами у въезда в тоннель под Ла-Маншем

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Микроавтобус с пассажирами опрокинулся на бок вечером в четверг на железнодорожном переезде у въезда в тоннель под Ла-Маншем с французской стороны, после чего в него врезался грузовой поезд, сообщает Le Figaro со ссылкой на префектуру департамента Па-де-Кале.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали не менее 19 человек, включая водителя микроавтобуса.

В префектуре уточнили, что пятеро пострадавших сначала были определены как находящиеся в "критическом состоянии". Однако, скорее всего, их статус будет изменен на "состояние средней тяжести", так как выяснилось, что угрозы для жизни ни у кого из них нет.

На месте работают экстренные медицинские службы, медицинский вертолет и силы пожарно-спасательной службы.