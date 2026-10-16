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Что случилось этой ночью: пятница, 16 октября

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Конфликт на Украине можно будет решить, однако уже без Зеленского, заявил Дональд Трамп в интервью Newsmax. По его мнению, украинский лидер лишь на словах желает мира. Он также добавил, что с Зеленским труднее вести дела, чем с президентом РФ.

- Россиянина Александра Суворова экстрадировали из Швеции в Нью-Йорк по обвинению в обходе санкций против РФ, сообщил Минюст США. Ему может грозить до 45 лет лишения свободы.

- В Ростовской области в результате падения БПЛА загорелись производственно-складские помещения, пострадал человек, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

- Президент РФ Владимир Путин передал активы производителя напольных покрытий Terkett и еще ряда европейских компаний в управление УК "Центр капитал".

- Пять человек погибли, 16 получили ранения при атаке хуситов на президентский дворец Аль-Маашик в Йемене.

- США рассматривают возможность применения крупнейшей неядерной авиабомбы в своем арсенале против Ирана, сообщил CNN со ссылкой на источники.

- Грузовой поезд врезался в микроавтобус с пассажирами у въезда в тоннель под Ла-Маншем со стороны Франции. Пострадали не менее 19 человек.

- Четыре человека погибли, несколько пострадали в результате стрельбы в начальной школе в Бенде (шт. Орегон, США). Стрелок был убит.

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