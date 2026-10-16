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Четыре человека погибли в результате стрельбы в начальной школе в США

Четыре человека погибли в результате стрельбы в начальной школе в США
Фото: NurPhoto via Getty Images

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Стрельба произошла в начальной школе Silver Rail в Бенде (штат Орегон), трое детей и один взрослый погибли, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сам подозреваемый в стрельбе был убит.

Менеджер по связям с общественностью полиции Бенда Шейла Миллер сообщила журналистам, что два человека были доставлены в больницу, а среди пострадавших есть дети.

Она уточнила, что около 13:00 (23:00 по Москве) по местному времени в полицию поступил звонок о том, что мужчина стреляет по машине. Примерно через минуту поступило несколько звонков в службу 911 с сообщениями о том, что этот человек вошёл в школу и начал стрелять. Полиция прибыла на место через три минуты и сообщила, что нападавший мёртв.

Пока неизвестно, кто убил стрелка, но, по словам Миллер, "это мог быть случайный прохожий".

Источники сообщили CBS News, что стрелявшим, предположительно, был подросток. Никакой дополнительной информации о подозреваемом пока нет.

Директор ФБР Кэш Патель заявил, что местное отделение агентства находится на месте происшествия и оказывает помощь правоохранительным органам.

Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ также прибыло на место происшествия, чтобы оказать помощь местным властям и полиции штата Орегон, сообщил источник в правоохранительных органах.

США Орегон
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