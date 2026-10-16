Поиск

Россиянин экстрадирован из Швеции в США по обвинению в обходе антироссийских санкций

Россиянин экстрадирован из Швеции в США по обвинению в обходе антироссийских санкций
Фото: Celal Gunes/Anadolu via Getty Images

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Гражданин России Александр Суворов в четверг был экстрадирован из Швеции в Нью-Йорк по обвинению в обходе санкций против РФ, сообщили в Минюсте США.

Суворову, согласно релизу ведомства, предъявлено обвинение по трем пунктам, связанным с "незаконным экспортом микроэлектронных компонентов из США в Россию через компанию, базирующуюся в Гонконге".

Расследованием дела занимаются ФБР и Министерство торговли США. Международное управление Минюста, согласно сообщению, добилось экстрадиции Суворова при содействии шведских властей.

По всем трем пунктам обвинения Суворову может грозит до 45 лет заключения и выплата штрафов до $1,75 млн, если его вина будет доказана.

Первое заседание по делу с участием россиянина запланировано на 16 октября в Олбани, штат Нью-Йорк.

Александр Суворов Нью-Йорк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россиянин экстрадирован из Швеции в США по обвинению в обходе антироссийских санкций

 Россиянин экстрадирован из Швеции в США по обвинению в обходе антироссийских санкций

США рассматривают возможность применения мощнейшей неядерной авиабомбы против Ирана

Четыре человека погибли в результате стрельбы в начальной школе в США

 Четыре человека погибли в результате стрельбы в начальной школе в США

Грузовой поезд врезался в микроавтобус с пассажирами у въезда в тоннель под Ла-Маншем

Как минимум 34 ученика погибли из-за обрушения крыши в пакистанской школе

 Как минимум 34 ученика погибли из-за обрушения крыши в пакистанской школе

Что произошло за день: четверг, 15 октября

OFAC продлило лицензию на сделки с зарубежными АЗС "ЛУКОЙЛа" до 24 апреля 2027 г.

Власти Бразилии расследуют причину сильных пожаров в тропических лесах Амазонии

 Власти Бразилии расследуют причину сильных пожаров в тропических лесах Амазонии

CNN узнал, что у Украины закончились ракеты для Patriot

Аэропорт Эр-Рияда за октябрь 20 раз подвергался ударам хуситов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3909 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12331 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов