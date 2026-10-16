Россиянин экстрадирован из Швеции в США по обвинению в обходе антироссийских санкций

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Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Гражданин России Александр Суворов в четверг был экстрадирован из Швеции в Нью-Йорк по обвинению в обходе санкций против РФ, сообщили в Минюсте США.

Суворову, согласно релизу ведомства, предъявлено обвинение по трем пунктам, связанным с "незаконным экспортом микроэлектронных компонентов из США в Россию через компанию, базирующуюся в Гонконге".

Расследованием дела занимаются ФБР и Министерство торговли США. Международное управление Минюста, согласно сообщению, добилось экстрадиции Суворова при содействии шведских властей.

По всем трем пунктам обвинения Суворову может грозит до 45 лет заключения и выплата штрафов до $1,75 млн, если его вина будет доказана.

Первое заседание по делу с участием россиянина запланировано на 16 октября в Олбани, штат Нью-Йорк.