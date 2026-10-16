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Иран заявил о полном контроле над Ормузским проливом

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Командующий иранской армией генерал-майор Амир Хатами заявил, что Ормузский пролив находится под полным контролем Ирана, а вооружённые силы страны готовы к бою, передает телекомпания IRIB.

В ходе выступления в Офицерском университете имени Имама Али командующий подчеркнул, что Ормузский пролив будет оставаться закрытым до тех пор, пока "враг не будет соблюдать права иранского народа".

Хатами также заявил, что "противник не достиг ни одной из своих военных и стратегических целей".

"Для врага мы установили уравнение, согласно которому, если инфраструктуре нашей страны будет угрожать опасность, его инфраструктуре и интересам, инфраструктуре преступного сионистского режима и всем, кто с ними сотрудничает, будет нанесен многократный ущерб", - цитирует Хатами IRIB.

Хроника 28 февраля – 16 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Ормузский пролив Амир Хатами
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