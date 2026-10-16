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Лукашенко потребовал развивать в Белоруссии народное ополчение

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Белоруссии необходимо развивать сеть отрядов народного ополчения, заявил президент Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Витебскую область. Об этом сообщает его пресс-служба.

"Надо нам расширяться. Надо где-то еще создавать такие базовые отряды. Они должны быть связаны между собой", - сказал Лукашенко во время посещения учебно-тренировочных занятий одного из таких отрядов в Верхнедвинском районе.

Лукашенко напомнил, что ранее поручил руководителю Белорусского общества охотников и рыболовов Игорю Шуневичу привлекать в народное ополчение людей, которые умеют обращаться с оружием.

"Народное ополчение нужно, чтобы люди в случае военного времени могли защитить себя, свою семью, свой населенный пункт. Это в самом низу народное ополчение. Дальше территориальная оборона - защита инфраструктурных объектов. Народное ополчение, территориальная оборона и наверху армия. Естественно, вся эта структура под командованием президента", - отметил он.

"Создавая эту структуру, я имел в виду, что в каждом сельсовете должен быть отряд народного ополчения. Это ядро. В случае военных действий это ядро может расширяться. База, на которой создается народное ополчение, - это сельский совет. Вооружение для вас заготовлено. Это дело военных. Автомат, гранаты, пулемет вы будете иметь. А тут еще БПЛА. Это хорошо, что вы освоили беспилотники", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко Белоруссия Витебская область Игорь Шуневич
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