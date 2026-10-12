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В Совбезе Ирана назвали ответ Вашингтона на предложение Ирана недостаточным

В Совбезе Ирана назвали ответ Вашингтона на предложение Ирана недостаточным
Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи
Фото: NurPhoto via Getty Images

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что американцы отреагировали на семь условий, выдвинутых Ираном для прекращения войны и открытия Ормузского пролива, но Тегеран считает их реакцию недостаточной.

"США согласились с некоторыми из семи условий Ирана, но мы считаем их ответ недостаточным", - написал Резаи в соцсети X.

Он отметил, что "иранская дипломатия изменилась, и возврата к прежнему положению вещей не будет".

Ранее в интервью телеканалу Press TV Резаи также подтвердил получение американского ответа на предложение Ирана.

"Мы выдвинули американцам семь условий: если вы их не выполните, то ни Ормузский пролив не будет открыт для вас, ни о каких переговорах не может быть и речи. Американцы уже дали ответ. В своём ответе они частично согласились с нашими условиями, а по другим остались неясности", - заявил Резаи.

Он напомнил, что Тегеран провел три раунда переговоров с Вашингтоном, и в каждом раунде американцы оставляли стол переговоров и нападали на Иран.

"Поэтому мы больше не будем возвращаться к прежним дипломатическим моделям. С кем-то, кто сам подписывает соглашение, а затем выходит из него, естественно, нужно иметь дело другим методом дипломатии", - заявил секретарь иранского совбеза.

"Конечно, мы никогда не отказывались от дипломатии и не будем отказываться, но мы изменили дипломатию", - уточнил Резаи.

Иран предложил вновь открыть Ормузский пролив и возобновить переговоры с Вашингтоном, если его условия будут выполнены, в том числе если США прекратят морскую блокаду и снимут ограничения на продажу иранской нефти.

Хроника 28 февраля – 12 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Мохсен Резаи Ормузский пролив США
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