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Трамп не знает, с кем именно в Тегеране ведет переговоры Вашингтон

Трамп не знает, с кем именно в Тегеране ведет переговоры Вашингтон
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сказал, что не знает, с кем с иранской стороны американские чиновники ведут переговоры через посредников по урегулированию конфликта.

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"Их лидеров нет. Мне, наверное, стоило оставить их лидеров, потому что я понятия не имею, с кем, черт возьми, мы ведем переговоры", - заявил Трамп, выступая на митинге в штате Монтана.

Он вновь выразил мнение, что у Ирана в результате действий США нет флота, военно-воздушных сил, а армия "уничтожена".

В понедельник представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что опосредованные контакты между Тегераном и Вашингтоном продолжаются, однако соблюдение иранских условий остается обязательным для достижения компромисса.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил в ночь на четверг, что Иран должен быть готов к войне, даже ведя переговоры с США. По его словам, главная задача страны - не допустить повторного американского нападения. При этом он заметил, что подписание соглашения с Вашингтоном не дает никаких гарантий.

В октябре Трамп говорил, что Вашингтон проводит содержательные переговоры с Ираном. Американский президент заверил, что не собирается атаковать Иран как минимум до промежуточных выборов, которые пройдут 3 ноября. Однако в американских СМИ появлялись сообщения, что вооруженные силы США готовятся к возможному возобновлению ударов.

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США Дональд Трамп Иран переговоры
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