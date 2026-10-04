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Власти Йемена объявили о военной операции против хуситов

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Признанные на международном уровне власти Йемена объявили о начале масштабной военной операции, цель которой - отбить территории, занимаемые хуситами, сообщает в воскресенье "Аль-Джазира".

"Сегодня мы объявляем о начале военной операции, чтобы вернуть контроль над нашими территориями", - заявил председатель Руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими.

Хуситы удерживают под контролем существенную часть территории Йемена, в том числе столицу страны и ряд других густонаселенных городов. Ранее этой осенью они провели наступательную операцию, в ходе которой взяли под контроль побережье Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Этот крупный успех привел к обострению вооруженного конфликта хуситами с властями Йемена и с Саудовской Аравией.

Йемен
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