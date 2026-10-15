Опрос показал, что 46% мусульман Франции думают о переезде в случае избрания Ле Пен

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Примерно 46% мусульман во Франции подумывают покинуть страну, если глава парламентской фракции националистической правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен одержит победу на президентских выборах 2027 года, свидетельствуют данные опроса Ifop.

Опрос также показал, что 80% мусульман опасаются агрессии и дискриминации в случае победы Ле Пен.

Эмиграцию рассматривают и 44% иудеев во Франции.

В целом, 21% населения не исключают, что покинут страну, если президентом станет Ле Пен.

Опрос проходил с 25 по 30 сентября среди 9689 совершеннолетних лиц.

"Национальное объединение" выступает за борьбу с иммиграцией.