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В городах Франции вводят комендантский час

В Париже его ввели на площади Республики и района Ле-Аль

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Во Франции в некоторых городах этой ночью введут комендантский час, в том числе Лионе, Лилле, Ницце, некоторых районах Парижа, сообщает портал региональных новостей Actu.fr со ссылкой на аппарат премьер-министра.

Комендантский час с 20:00 до 6:00 будет действовать в четырех городах на севере страны - Лилле, Дуэ, Денене и Ваттиньи. Это решение принято по согласованию с местными мэрами в связи с массовыми беспорядками, отмеченных насилием, актами вандализма и разграблением магазинов. В Лилле эта мера "коснется исключительно несовершеннолетних", уточнили в департаментской префектуре.

В Париже комендантский час с 23:00 до 6:00 вводится не во всем городе, а только в местах, наиболее пострадавших от погромов, в частности, в районе площади Республики, и улиц вокруг квартала Ле-Аль. Он будет распространяться на всех граждан, а не только на несовершеннолетних.

На юге, в Ницце, комендантский час с 21:00 до 6:00 установлен для несовершеннолетних.

В Лионе комендантский час будет распространяться на центр города с 21:00 до 6:00. Префектура также объявила о запрете любых манифестаций с 18:00 до 21:00. Она указала в своем коммюнике, что в этот период "появление людей в общественных местах запрещено".

В городе Кулен с населением 8000 человек на западе Франции вводится комендантский час, по словам местного мэра, "в ночное время для несовершеннолетних, находящихся на улице без сопровождения". Мера вступает в силу в понедельник в 23:00.

В заморском регионе Гваделупа вводится комендантский час для несовершеннолетних в коммунах Пуэнт-а-Питр и Лез-Абим. Это решение было принято после вспышки уличного насилия, произошедшей на фоне протестов старшеклассников и движения "желтых жилетов", в ходе которой трое полицейских получили огнестрельные ранения.

В Марселе комендантский час пока не объявлен, но в городе уже действует жесткий запрет на любые уличные собрания и манифестации.

Введения комендантского часа точечные, и список, вероятно, будет расширяться, отмечают СМИ.

Протесты во Франции

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Париж Лион Кулен Гваделупа Лилль Франция
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