Власти Армении не исключили закупок газа в Азербайджане, Иране и Турции

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян не исключил, что Ереван будет закупать газ у Азербайджана и других стран.

"Во всех возможных вопросах экономической безопасности Армения выбрала и будет выбирать альтернативу, баланс, и эта тактика будет продолжена", - сказал Симонян в среду журналистам, отвечая на вопрос о возможном повышении цены на российский газ.

На вопрос, у какой страны Армения начнет покупать газ, Симонян ответил: "У всех возможных".

"Мы не собираемся заменять зависимость от одной страны зависимостью от другой. Мы намерены покупать газ отовсюду, откуда это возможно. Если Россия будет поставлять нам газ - будем покупать газ у России, если будет поставлять Азербайджан - будем покупать у Азербайджана, если Иран - у Ирана. Если появится возможность покупать газ где-либо в Турции, будем одновременно покупать и у нее. Кто сказал, что нужно выйти из одного кармана и прыгнуть в другой?" - сказал секретарь СБ.

На замечание о том, что российский газ обходится Армении дешевле, Симонян отреагировал следующим образом: "А кто сказал, что цена на газ дешевле? А кто сказал, что цена на газ измеряется только в долларах? Вы видите, что газ используется как политическая валюта".