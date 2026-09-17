Пашинян призвал спокойнее относиться к вопросу цены на российский газ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото. Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал не исходить из "апокалиптических сценариев" при обсуждении возможного повышения цены на российский газ.

"Армения стабильно развивается и продолжает стабильно развиваться. Когда будет необходимость в референдуме (об участии республики в ЕАЭС или в ЕС - ИФ) - проведем референдум, необходимости не будет - не проведем. Когда возникнет необходимость регулировать цену - будем ее регулировать, необходимости не будет - не будем", - сказал Пашинян на брифинге после заседания правительства РА в четверг.

Он подчеркнул, что Армения и Россия договорились в Бишкеке провести "инвентаризацию армяно-российских отношений".

"Армяно-российские отношения многослойны, в них есть множество проблем, вопросов и возможностей. Процесс инвентаризации идет", - отметил Пашинян.

Во вторник глава Центрального банка Армении Мартин Галстян заявил, что повышение цены на поставляемый из России в Армению газ приведет к повышению общего уровня инфляции в республике. "Этот сценарий мы держали в уме и учитывали. Он не относится ни к типу А, ни к типу Б, а является сценарием типа X и предполагает нечто более апокалиптическое, на что наша реакция должна быть сильной и нестандартной", - сказал Галстян журналистам.

В конце мая министр энергетики РФ Сергей Цивилев направил в министерство территориального управления и инфраструктуры Армении сообщение, в котором говорилось, что Россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС.

Армения практически полностью обеспечивает свои потребности за счет российского газа. В 2025 году "Газпром" поставил в страну около 2,7 млрд кубометров газа. Еще около 476 млн кубометров ежегодно поступает из Ирана в рамках программы "Газ в обмен на электроэнергию": Армения поставляет в Иран электроэнергию, в основном выработанную на Разданской ТЭС, а Иран в Армению - природный газ исходя из соотношения 3 кВт.ч за 1 куб. м газа.

Россия поставляет в Армению газ по цене $177,5 за 1 тыс. кубометров. Цена газа закреплена в соглашении, которое действует до конца 2026 года - начала 2027 года.