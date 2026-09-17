Поиск

Пашинян призвал спокойнее относиться к вопросу цены на российский газ

Пашинян призвал спокойнее относиться к вопросу цены на российский газ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото.
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал не исходить из "апокалиптических сценариев" при обсуждении возможного повышения цены на российский газ.

В РоссииВ Армении заявили о приостановке поставок газа из РФ с 15 по 25 сентябряЧитать подробнее

"Армения стабильно развивается и продолжает стабильно развиваться. Когда будет необходимость в референдуме (об участии республики в ЕАЭС или в ЕС - ИФ) - проведем референдум, необходимости не будет - не проведем. Когда возникнет необходимость регулировать цену - будем ее регулировать, необходимости не будет - не будем", - сказал Пашинян на брифинге после заседания правительства РА в четверг.

Он подчеркнул, что Армения и Россия договорились в Бишкеке провести "инвентаризацию армяно-российских отношений".

"Армяно-российские отношения многослойны, в них есть множество проблем, вопросов и возможностей. Процесс инвентаризации идет", - отметил Пашинян.

В миреВ Ереване допустили рост инфляции в Армении в случае повышения цены на газ из РФЧитать подробнее

Во вторник глава Центрального банка Армении Мартин Галстян заявил, что повышение цены на поставляемый из России в Армению газ приведет к повышению общего уровня инфляции в республике. "Этот сценарий мы держали в уме и учитывали. Он не относится ни к типу А, ни к типу Б, а является сценарием типа X и предполагает нечто более апокалиптическое, на что наша реакция должна быть сильной и нестандартной", - сказал Галстян журналистам.

В конце мая министр энергетики РФ Сергей Цивилев направил в министерство территориального управления и инфраструктуры Армении сообщение, в котором говорилось, что Россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС.

Армения практически полностью обеспечивает свои потребности за счет российского газа. В 2025 году "Газпром" поставил в страну около 2,7 млрд кубометров газа. Еще около 476 млн кубометров ежегодно поступает из Ирана в рамках программы "Газ в обмен на электроэнергию": Армения поставляет в Иран электроэнергию, в основном выработанную на Разданской ТЭС, а Иран в Армению - природный газ исходя из соотношения 3 кВт.ч за 1 куб. м газа.

Россия поставляет в Армению газ по цене $177,5 за 1 тыс. кубометров. Цена газа закреплена в соглашении, которое действует до конца 2026 года - начала 2027 года.

Армения Газпром Никол Пашинян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремль считает, что "адские санкции" США осложнят урегулирование на Украине

 Кремль считает, что "адские санкции" США осложнят урегулирование на Украине

Пашинян призвал спокойнее относиться к вопросу цены на российский газ

 Пашинян призвал спокойнее относиться к вопросу цены на российский газ

Число пропавших после наводнения в Непале превысило 6 тыс. человек

Лавров отметил, что материального эффекта от контактов с США пока не предвидится

 Лавров отметил, что материального эффекта от контактов с США пока не предвидится

Грузия приостановила авиасообщение с Ираном

Brent подешевела до $105,7 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 17 сентября

Уолл-стрит в среду закрылась в минусе после заседания ФРС

 Уолл-стрит в среду закрылась в минусе после заседания ФРС

США продлили визовые рестрикции в отношении палестинского руководства

NASA обнаружило крупнейший новый кратер на Луне

 NASA обнаружило крупнейший новый кратер на Луне
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11798 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3736 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов