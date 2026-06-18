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В Конгрессе США раскритиковали меморандум о взаимопонимании с Ираном

В Конгрессе США раскритиковали меморандум о взаимопонимании с Ираном
Лидер меньшинства в Сенате США Чак Шумер
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Высокопоставленные члены комитетов Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам, разведке и вооруженным силам Грег Микс, Джим Хаймс и Адам Смит заявили, что ждут от Госдепа более подробной информации по меморандуму о взаимопонимании с Ираном, сообщает Axios.

"Хотя мы приветствуем поворот администрации к дипломатии и ее решение прекратить эту войну по собственному выбору, администрация должна предоставить Конгрессу более подробную информацию", - написали конгрессмены в трехстраничном письме главе Госдепартамента США Марко Рубио.

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Они потребовали предоставить полный текст меморандума о взаимопонимании, любые сопутствующие соглашения или механизмы реализации, а также подробную информацию о своей стратегии ведения переговоров и достижения будущего соглашения с Ираном.

Законодатели попросили уточнить, будут ли введены ограничения на баллистическую программу Ирана и на поддержку им других сил на Ближнем Востоке.

Также конгрессмены потребовали разъяснить информацию о том, какие обязательства взяла на себя американская администрация в отношении замороженных иранских активов и смягчения санкций.

Представитель Госдепартамента США Томми Пиготт тем временем заявил изданию, что администрация президента регулярно информирует Конгресс и "предоставляет прозрачную информацию непосредственно американскому народу".

Некоторые демократы в Сенате США также отнеслись со скепсисом к меморандуму между Вашингтоном и Тегераном.

Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер заявил журналистам, что Трамп сделал "очень плохую работу по ведению переговоров". По его мнению, положение США стало хуже, чем до начала войны.

Сенатор Марк Уорнер подчеркнул, что этот меморандум нельзя преподнести как победу Вашингтона, а Ричард Блюменталь назвал сделку "безоговорочной капитуляцией Соединенных Штатов".

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