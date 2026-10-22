Армения в январе-сентябре нарастила экспорт в страны ЕС в 1,5 раза

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Экспорт из Армении в страны Евросоюза в январе-сентябре 2026 года увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил министр экономики страны Геворг Папоян.

"Экспорт из Армении в страны ЕС в январе-сентябре 2026 года по сравнению с январем-сентябрем 2025 года вырос на 51%, составив $717 млн против $475 млн", - написал Папоян в соцсети.

Рост объемов торговли с Евросоюзом происходит на фоне проблем в торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), членом которого является Армения. 8 сентября Армения обратилась в ЕАЭС с жалобой на ограничения, введенные Россией на импорт армянских товаров.

Россельхознадзор ввел запрет на поставки из Армении цветов, свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники, плодов косточковых культур, свежего винограда, семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов, живой рыбы и рыбопродукции, молочной продукции.

Активное сближение Еревана с Евросоюзом и обсуждение вопроса о возможном вступлении Армении в будущем в состав ЕС вызвало негативную реакцию Москвы. Как заявлял вице-премьер Алексей Оверчук, никто не пытается исключить Армению из ЕАЭС, но Ереван должен определиться с выбором: Евразийский экономический союз или ЕС, и чем скорее, тем лучше.

В сентябре Совет Евросоюза утвердил временный льготный торговый режим для Армении, предусматривающий отмену импортных пошлин на значительную часть ввозимых из республики товаров сроком на два года.