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Армения в январе-сентябре нарастила экспорт в страны ЕС в 1,5 раза

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Экспорт из Армении в страны Евросоюза в январе-сентябре 2026 года увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил министр экономики страны Геворг Папоян.

"Экспорт из Армении в страны ЕС в январе-сентябре 2026 года по сравнению с январем-сентябрем 2025 года вырос на 51%, составив $717 млн против $475 млн", - написал Папоян в соцсети.

Рост объемов торговли с Евросоюзом происходит на фоне проблем в торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), членом которого является Армения. 8 сентября Армения обратилась в ЕАЭС с жалобой на ограничения, введенные Россией на импорт армянских товаров.

Россельхознадзор ввел запрет на поставки из Армении цветов, свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники, плодов косточковых культур, свежего винограда, семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов, живой рыбы и рыбопродукции, молочной продукции.

Активное сближение Еревана с Евросоюзом и обсуждение вопроса о возможном вступлении Армении в будущем в состав ЕС вызвало негативную реакцию Москвы. Как заявлял вице-премьер Алексей Оверчук, никто не пытается исключить Армению из ЕАЭС, но Ереван должен определиться с выбором: Евразийский экономический союз или ЕС, и чем скорее, тем лучше.

В сентябре Совет Евросоюза утвердил временный льготный торговый режим для Армении, предусматривающий отмену импортных пошлин на значительную часть ввозимых из республики товаров сроком на два года.

Армения Алексей Оверчук ЕАЭС Евросоюз Геворг Папоян
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