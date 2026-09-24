Совет ЕС одобрил временную приостановку импортных пошлин на товары из Армении

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Совет ЕС в четверг утвердил льготный торговый режим для Армении: будет либерализовано около 80% экспорта за счет приостановки пошлин для широкого спектра товаров.

"Предложение о регулировании ЕС о применении автономных торговых мер в отношении армянских товаров получило окончательное одобрение Совета ЕС по вопросам конкурентоспособности", - сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел и международной торговли Армении.

В министерстве отметили, что "в рамках данного регулирования ЕС будет либерализовано около 80% экспорта Армении в ЕС за счет приостановки действия импортных пошлин на широкий спектр товаров, включая некоторые виды сельскохозяйственной продукции".

"Указанные меры будут способствовать диверсификации внешней торговли Армении, расширению доступа армянских товаров на рынок ЕС и дальнейшему углублению экономического и торгового сотрудничества между Арменией и ЕС. После вступления в силу льготный режим будет действовать в течение двух лет", - отметили в МИД Армении.

После подписания решения председателями Европейского парламента и Совета ЕС оно будет опубликовано в Официальном журнале Европейского союза и вступит в силу на следующий день.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил благодарность государствам-членам ЕС за одобрение предложения Европейской комиссии об автономных торговых мерах в отношении армянских товаров.

"Это мощный знак солидарности и поддержки, а также еще одна важная веха в партнерстве Армении и ЕС, соответствующая нашей декларации саммита и стратегической повестке дня", - написал он на своей странице в соцсети.