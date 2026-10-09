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ЕК даст временные торговые преференции для поддержки армянского экспорта в ЕС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз предоставит Армении временные торговые преференции, чтобы поддержать местных производителей и экспортеров, сообщила в пятницу пресс-служба Еврокомиссии.

"Эти меры, вступающие в силу завтра (10 октября - ИФ) и рассчитанные на два года, предусматривают временную либерализацию почти 80% армянского экспорта в ЕС. В их число входят практически все объемы поставок свежих фруктов, овощей и цветов, затронутых российскими ограничениями, а также более 91% экспорта напитков и алкогольной продукции", - говорится в коммюнике.

Как ожидают в Брюсселе, предоставление временных торговых преференций "поможет смягчить трудности, с которыми столкнулись армянские производители и экспортеры, и укрепить устойчивость экономики Армении за счет облегчения доступа на рынок ЕС".

В сообщении отмечается, что этот преференциальный режим "предусматривает определенные условия и включает защитные меры, призванные оградить рынок ЕС от негативного влияния импорта на европейских производителей".

В ЕК также уточнили, что эти торговые преференции являются "частью более широкого пакета мер поддержки Армении".

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