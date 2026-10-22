Пашинян заявил, что не существует процедуры лишения Армении членства в ЕАЭС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Страны ЕАЭС не могут лишить Армению членства в Союзе, поскольку не существует подобной процедуры, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Моя позиция (в отношении ЕАЭС - ИФ) не изменилась. Что касается этих данных и прогнозов (приведенных в докладе ЕАЭС - ИФ), то поживем-увидим", - сказал Пашинян на брифинге, комментируя доклад членов Евразийского межправсовета о возможных последствиях приостановления действия договора о ЕАЭС в отношении Армении в связи с инициированным Ереваном процессом обсуждения интеграции в Евросоюз.

Пашинян заявил, что правительство Армении "сконцентрировано на продолжительном развитии страны, защите независимости и суверенитета".

"Мы пойдем по этому пути, а также по пути диверсификации. Страны ЕАЭС не имеют права лишать членства другую страну. Такая возможность есть в ОДКБ. Учитывая, что страны там, по сути, одни и те же, интересно, почему не исключают Армению из ОДКБ?" - сказал он.

Пашинян заявил, что сложилась ситуация, "когда впервые в нашей истории метрополия не притягивает нас, а, напротив, говорит, что исключит нас, что очень примечательно".

"Надо зафиксировать, что применимые ограничения к Армении ни в политическом, ни в экономическом плане не привели к последствиям, которых желали определенные круги в Армении и вне Армении. Есть силы в Армении и за ее пределами, которые попытаются использовать эту рабочую ситуацию для внутриполитической дестабилизации, лишения независимости Армении, установления над ней сначала де-факто, затем де-юре контроля. Но я уверен, что Армения преодолеет эту ситуацию", - сказал Пашинян.