Поиск

Пашинян заявил, что не существует процедуры лишения Армении членства в ЕАЭС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Страны ЕАЭС не могут лишить Армению членства в Союзе, поскольку не существует подобной процедуры, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Моя позиция (в отношении ЕАЭС - ИФ) не изменилась. Что касается этих данных и прогнозов (приведенных в докладе ЕАЭС - ИФ), то поживем-увидим", - сказал Пашинян на брифинге, комментируя доклад членов Евразийского межправсовета о возможных последствиях приостановления действия договора о ЕАЭС в отношении Армении в связи с инициированным Ереваном процессом обсуждения интеграции в Евросоюз.

Пашинян заявил, что правительство Армении "сконцентрировано на продолжительном развитии страны, защите независимости и суверенитета".

В миреАрмения в январе-сентябре нарастила экспорт в страны ЕС в 1,5 разаЧитать подробнее

"Мы пойдем по этому пути, а также по пути диверсификации. Страны ЕАЭС не имеют права лишать членства другую страну. Такая возможность есть в ОДКБ. Учитывая, что страны там, по сути, одни и те же, интересно, почему не исключают Армению из ОДКБ?" - сказал он.

Пашинян заявил, что сложилась ситуация, "когда впервые в нашей истории метрополия не притягивает нас, а, напротив, говорит, что исключит нас, что очень примечательно".

"Надо зафиксировать, что применимые ограничения к Армении ни в политическом, ни в экономическом плане не привели к последствиям, которых желали определенные круги в Армении и вне Армении. Есть силы в Армении и за ее пределами, которые попытаются использовать эту рабочую ситуацию для внутриполитической дестабилизации, лишения независимости Армении, установления над ней сначала де-факто, затем де-юре контроля. Но я уверен, что Армения преодолеет эту ситуацию", - сказал Пашинян.

Армения Никол Пашинян ЕАЭС ЕС Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пашинян высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном в 2027-2028 гг.

Михельсон назвал объем поставляемого Европе газа с "Ямал СПГ"

"Мы не для Африки, а вместе с Африкой": Ирина Абрамова — об ожиданиях от третьего саммита

 "Мы не для Африки, а вместе с Африкой": Ирина Абрамова — об ожиданиях от третьего саммита

КСИР сообщил об ударах по четырем судам в Персидском заливе

Что случилось этой ночью: четверг, 22 октября

Уолл-стрит выросла вслед за акциями SpaceX и Super Micro

 Уолл-стрит выросла вслед за акциями SpaceX и Super Micro

Страны ЕС обсуждают кандидатуру переговорщика с РФ по украинскому урегулированию

 Страны ЕС обсуждают кандидатуру переговорщика с РФ по украинскому урегулированию

NYT сообщила, что Израиль и США разработали план новых ударов по Ирану

Нетаньяху заявил, что Иран хочет повлиять на выборы в Израиле

 Нетаньяху заявил, что Иран хочет повлиять на выборы в Израиле

Один человек погиб, восемь пострадали в результате атаки на аэропорт в Саудовской Аравии

 Один человек погиб, восемь пострадали в результате атаки на аэропорт в Саудовской Аравии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12496 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3957 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 118 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов