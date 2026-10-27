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В Армении не видят оснований для приостановки участия страны в ЕАЭС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил несогласие с содержащимися в докладе членов Евразийского межправсовета обоснованиями возможной временной приостановки участия республики в деятельности ЕАЭС.

"Армения не нарушала и не собирается нарушать какую-либо регуляторику в рамках ЕАЭС. Понимаю, что наши коллеги приложили усилия, чтобы найти какие-то правовые обоснования для исключения Армении из ЕАЭС, но я не согласен с этими обоснованиями", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД Нидерландов Томом Берендсеном в Ереване.

Так Мирзоян прокомментировал доклад членов Евразийского межправсовета, в котором отмечается, что стороны договора о ЕАЭС в соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права и, в частности, с положениями Венской Конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года имеют право принять совместное решение о приостановке действия договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в отношении Армении.

Глава МИД Армении заявил, что кроме правовых обоснований в докладе просматриваются политические устремления.

"Мы добросовестно выполняем наши обязательства, надеемся, что и другие коллеги по ЕАЭС будут добросовестно выполнять свои обязательства и в рамках ЕАЭС, и на двусторонней основе. К сожалению, видим примеры обратного", - сказал Мирзоян.

"Наша позиция следующая - что бы ни было, в основе наших решений и поведения будет право самостоятельно принимать решения, зашита нашей государственности, независимости, суверенитета. И это не будет предметом торга, - добавил он. - Мы попытаемся иметь конструктивную вовлеченность и разговор с нашими остальными коллегами, но в основе будет наша государственность".

На прошлой неделе члены Евразийского межправсовета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии представили доклад о возможных последствиях приостановления действия договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в отношении Армении в связи с инициированным Ереваном процессом обсуждения интеграции в Евросоюз. Документ будет направлен на рассмотрение членам Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), главам стран - участниц союза. Ближайшее заседание ВЕЭС должно состояться в декабре 2026 года.

В докладе отмечается, что принятие Арменией закона о начале процесса по вступлению в ЕС "несет риски достижения целей Функционирования ЕАЭС, определенных Договором о Евразийском экономическом Союзе". "В таких условиях иные Стороны Договора о Евразийском экономическом Союзе от 29 мая 2014 года в соответствии с общепризнанными нормами и Принципами международного права и, в частности, с положениями Венской Конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года имеют право принять совместное решение о временном приостановлении действия Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в отношении Республики Армения", - говорится в документе.

Армения ЕАЭС Арарат Мирзоян Евросоюз МИД
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