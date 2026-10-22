Макрон заявил, что беспорядки во Франции направлены на свержение республики

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в четверг совещание по вопросам безопасности с участием премьер-министра Себастьена Лекорню и представителей спецслужб, на котором заявил, что беспорядки в стране были направлены на свержение республики, сообщает Le Figaro.

"Это совещание позволило оценить ход реализации мер по сбору разведданных, прогнозированию и обеспечению безопасности на ближайшие недели, а также проанализировать сбои, которые привели к событиям минувших выходных", - цитирует издание сообщение Елисейского дворца.

На этом заседании Макрон осудил "мятежные действия" ультралевых групп, "представляющих чрезвычайную опасность и стремящихся свергнуть республику". Он также призвал к "максимальной жесткости" в отношении правонарушений - актов насилия и мародерства, - совершенных в ходе протестов против дороговизны жизни 17 октября.

"Мы столкнулись как с политическими, так и откровенно мятежными действиями, организованными группами ультралевых, цель которых - свергнуть республику", - приводит Le Figaro слова французского президента, сказанные по итогам совещания в Елисейском дворце.

Он указал, что бунтовщики "сами открыто заявляют об этом, их действия отличаются крайней опасностью, исключительной жестокостью и тщательным планированием". "Наряду с этим существуют правонарушения, в отношении которых мы также должны проявлять максимальную жесткость, однако их природа иная", - сказал президент.

Строгие правила проведения манифестаций предусмотрены в следующий общенациональный день протестов 24 октября. Будут разрешены только те манифестации, что организованы по инициативе профсоюзов, причем их маршруты должны быть проложены так, чтобы обеспечить сохранность "коммерческих предприятий и общественных зданий".

"Общая рекомендация заключается в том, чтобы в ближайшие дни манифестации не проводились. Если речь идет о профсоюзных организациях, желающих продолжить акции, префекты предложат альтернативные маршруты. Если же организаторами выступают не профсоюзы, то везде, где это возможно, манифестации будут запрещены", - сообщил президент.

Он также объявил о созыве в пятницу, 23 октября, заседания Совета по обороне. "Мы примем дополнительные решения", - добавил Макрон.

Во Франции 17 октября прошел общенациональный день протестов, в котором ведущую роль играли левые профсоюзы. В акциях принимали участие организации учащихся средних школ и студентов, а также представители движения "желтых жилетов". Одним из главных требований манифестаций была борьба с кризисом стоимости жизни, включая снижение цен на топливо и товары первой необходимости.

К участникам протестов примкнули радикальные элементы и хулиганствующие группы, после чего задуманный как массовые мирные акции день протестов вылился в погромы и грабежи.