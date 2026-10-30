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WSJ узнала, что США вынудили Украину приостановить удары по российским НПЗ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Украина после давления Вашингтона приостановила атаки на российские НПЗ как минимум до промежуточных выборов в США 3 ноября, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знающих об операциях, украинские военные поставили на паузу удары по российским НПЗ после недель давления президента США Дональда Трампа, что поколебало доверие Киева к американской поддержке. Источники отметили, что неофициальная пауза продлится, как ожидается, до промежуточных выборов в США, и потенциально, и после них", - информирует издание.

Спецпосланник президента Джаред Кушнер повторил требование Трампа к Киеву прекратить атаковать российские НПЗ в ходе переговоров в Осло 20 октября. "30-дневная пауза была бы способом Украине продемонстрировать благодарность, заявили чиновники США", - отмечает газета.

По данным WSJ, через день после встречи в Осло Трамп позвонил главе компании SpaceX Илону Маску с просьбой снять ограничение скорости работы системы Starlink для украинских военных. Чиновники США, однако, отмечали, что вопросы НПЗ и Starlink связаны не были.

В свою очередь европейские госслужащие рассказали изданию, что европейские союзники посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому принять во внимание политическую значимость цен на энергоресурсы в то время, как в США приближаются промежуточные выборы.

Один из европейских чиновников добавил, что некоторые из сил, поддерживающих Зеленского в Европе, были обеспокоены ростом разногласий между ним и Трампом, ситуацией с Starlink, и также посоветовали ему приостановить удары по НПЗ до промежуточных выборов в США.

США Украина Дональд Трамп
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