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Папа римский не поедет в Ассизи на запланированное 27 октября мероприятие

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV, который перенес операцию на легком, не сможет принять участие в форуме "Невооруженный и обезоруживающий мир" в Ассизи 27 октября, сообщила пресс-служба Ватикана.

Там добавили, что недавнее обследование понтифика показало, что "послеоперационное восстановление идет очень хорошо".

Изначально планировалось, что 27 октября понтифик отправится в Ассизи на вертолете. Однако врачи посоветовали пока так не летать.

17 октября папу римского выписали из больницы в Риме, где он перенес операцию. Ему сделали операцию по удалению аденокарциномы, которая является самым распространенным типом рака легкого.

Папа римский Ватикан Ассизи Лев XIV
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