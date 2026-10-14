У папы римского подтвердилась аденокарцинома легкого

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV перенес операцию по удалению небольшого уплотнения в легочной ткани, у него подтвердилась "аденокарцинома легкого", сообщает во вторник Vatican News.

"Интраоперационное гистологическое исследование подтвердило диагноз аденокарциномы легкого, который был заподозрен по результатам предоперационных исследований", - заявили врачи.

Согласно сообщению, папе римскому сделали операцию по удалению нижней доли правого легкого.

Лев XIV провел в операционной около трех часов, сама операция длилась примерно 90 минут.

Как сообщалось, операция прошла "успешно", и папа римский вернулся в свою палату.

Восстановление понтифика после операции, как ожидается, займет около недели.