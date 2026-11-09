В Буэнос-Айресе на мессу папы римского пришли рекордные 2,5 млн человек

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Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - На мессу папы римского Льва XIV в Буэнос-Айресе собрались около 2,5 млн верующих, сообщает EFE. Для Льва XIV это рекорд по числу присутствующих.

"Моя поездка в Аргентину позволила мне увидеть на ваших лицах энтузиазм вашей веры", - сказал папа, обращаясь к собравшимся.

Перед мессой он посетил центр для людей с ограниченными возможностями, где пообщался с постояльцами и персоналом.

После Аргентины папа римский отправится в Перу, где пробудет до 17 ноября, эта поездка пройдет под призывом: "Откроем наши сердца".

В октябре понтифик перенес операцию по удалению небольшого уплотнения в легочной ткани, однако не стал отменять турне.