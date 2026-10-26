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Число задержанных в ходе протестов во Франции 24 октября достигло 1435 человек

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил в понедельник, что общее число задержанных по стране за нарушения правопорядка во время протестных акций 24 октября достигло 1435 человек.

Накануне эта цифра, по данным французского МВД, составляла 1314.

"Ситуация в течение дня находилась под контролем. Серьезных инцидентов не произошло, несмотря на стремление активистов ультралевых, радикально левых движений вступить в столкновение", - заявил Нуньес в эфире телеканала BFMTV.

"Тем не менее, мы зафиксировали очень высокий уровень насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов", - добавил министр.

По его информации, было изъято огромное количество предметов, которые могли быть использованы в качестве оружия: пиротехника, ножи, металлические шары. В ходе беспорядков, сопровождавших манифестации протеста, пострадали 267 сотрудников правоохранительных органов, а также около 250 гражданских лиц, трое из которых - в Тулузе, Реймсе и Клермон-Ферране - получили тяжелые ранения.

"В настоящее время расследованием занимается Генеральная инспекция национальной полиции", - отметил Нуньес.

Он подтвердил, что префекты и дальше будут вводить комендантский час во Франции. Министр также заверил, что в предстоящие выходные будут развернуты "чрезвычайно мощные" силы полиции, тогда как акции протеста в следующую субботу совпадают с празднованием Хэллоуина, которое и без того часто сопровождается беспорядками.

В минувшую субботу министерство внутренних дел Франции объявило, что в прошедших в стране акциях протеста приняли участие 410 тыс. человек, из них 110 тыс. - в Париже.

Со своей стороны, одна из крупнейших французских профсоюзных организаций - левая Всеобщая конфедерация труда - назвала более высокие цифры - 800 тыс. человек по стране и 250 тыс. в столице.

Париж Франция
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