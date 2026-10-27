Хуситы осудили парламент Египта за одобрение военной помощи Саудовской Аравии

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В движении "Ансар Аллах" (хуситы) решение египетского парламента одобрить военную помощь Саудовской Аравии назвали враждебным шагом по отношению к Йемену, сообщают западные СМИ.

"Египет и его парламент декларировали поддержку тому, что они назвали обороной Саудовской Аравии. Пойдя на этот шаг, они объявили войну Йеменской Республике", - заявил член политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Хути.

"Ансар Аллах" с 2015 года контролирует йеменскую столицу Сану. Признанное на международном уровне правительство Йемена базируется в Адене.

Как сообщает Press TV, Аль-Хути, предупредил Каир, что его поддержка Эр-Рияда истощит силы Египта и поможет Израилю в реализации его планов атаковать Синайский полуостров. Он сказал, что хуситы "не боятся никакой новой коалиции" и призывают Египет, Пакистан и Турцию не поддерживать атаки Саудовской Аравии на Йемен.

Аль-Хути считает, что Пакистану и Турции следует покинуть Мекканское оборонительное соглашение, которое, по его словам, создано по заданию США и Израиля. Он призвал страны региона вместе противостоять США и Израилю и защитить палестинцев. Кроме того, он потребовал от Эр-Рияда прекратить авиационные и артиллерийские удары по Йемену, снять блокаду с контролируемых хуситами территорий и выплатить компенсации за ущерб, причиненный с 2015 года.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси запросил у парламента одобрение помощи королевству в связи с соответствующей просьбой Саудовской Аравии. При этом тогда президент заявил, что возможная военная помощь Эр-Рияду не будет включать в себя удары по территории Йемена. Накануне парламент такое разрешение предоставил.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против инфраструктуры королевства.