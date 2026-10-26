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Алжир отправит войска в Нигер

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент Алжира Абдельмаджид Теббун решил направить подразделения Национальной народной армии в Нигер, сообщила его канцелярия.

Теббун пошел на этот шаг "с целью обеспечения защиты общих для Алжира и Нигера интересов в сфере энергетики и экономики".

Парламент Алжира одобрил это решение 25 октября.

С соответствующим запросом к Алжиру обратились власти Нигера.

Алжирские СМИ отмечают, что это первый с 1970-х годов случай, когда Алжир направит воинский контингент за границу. Одной из задач миссии будет защита приграничных районов Нигера от экстремистов и преступных группировок.

Алжир Нигер Абдельмаджид Теббун
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