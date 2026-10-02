Глава Минэнерго РФ обсудил сотрудничество с коллегой из Нигера

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Глава российского Минэнерго Сергей Цивилев в ходе заседания первой Российско-нигерской межправкомиссии (МПК), прошедшей в Ниамее, обсудил с министром энергетики Нигера подполковником Альзумом Сейни актуальные вопросы взаимодействия в сфере торговли, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, информационной безопасности, культуры, спорта и образования, сообщило российское ведомство.

"Особое внимание было уделено развитию кооперации в области освоения природных ресурсов и геологоразведки. Сергей Цивилев отметил значительный потенциал Нигера, располагающего крупными запасами полезных ископаемых, и подчеркнул важность проведения комплексных геологических исследований, формирования карт ресурсной базы и разработки планов освоения месторождений", - говорится в сообщении.

"Очень важное направление - это геологоразведка. Нигер обладает значительным количеством природных ископаемых. Необходимо провести системную работу по изучению геологии, составлению карт ресурсной базы и на этой основе сформировать правильный план освоения месторождений. Мы постараемся сделать все для того, чтобы развивалось не только направление добычи сырья, но и создание производств на территории страны, чтобы в дальнейшем экспортировалась продукция с более высокой добавленной стоимостью", - сказал Цивилев.

По завершении встречи стороны продолжили работу в рамках заседания в узком составе. К российскому и нигерскому министрам энергетики присоединился министр горнодобывающей промышленности Нигера комиссар-полковник Усман Абарши. Мероприятие прошло в закрытом формате, отмечается в сообщении.

С началом работы Российско-нигерской межправкомиссии РФ получила эффективный механизм развития взаимовыгодного партнерства со всеми участниками Альянса государств Сахеля (АГС). Кроме Нигера, в него входят Мали и Буркина-Фасо, МПК с которыми были созданы ранее, уточняет министерство.