СМИ сообщили, что в столице Нигера ночью были слышны звуки взрывов и перестрелок

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Ниамее, столице Нигера, в ночь на субботу были слышны звуки взрывов и перестрелок, сообщают африканские СМИ.

Ссылаясь на информацию спецслужб страны, они передают, что атакам подверглись район, прилегающий к комплексу президентской резиденции, и аэропорт.

Наблюдатели, находящиеся на местах, в свою очередь отмечают, что речь идет о террористической атаке.

Официальной информации о происходящем пока не поступало.