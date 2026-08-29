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СМИ сообщили, что в столице Нигера ночью были слышны звуки взрывов и перестрелок

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Ниамее, столице Нигера, в ночь на субботу были слышны звуки взрывов и перестрелок, сообщают африканские СМИ.

Ссылаясь на информацию спецслужб страны, они передают, что атакам подверглись район, прилегающий к комплексу президентской резиденции, и аэропорт.

Наблюдатели, находящиеся на местах, в свою очередь отмечают, что речь идет о террористической атаке.

Официальной информации о происходящем пока не поступало.

Нигер Ниамей
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