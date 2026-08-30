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Военные Нигера после попытки мятежа держат под контролем столичную авиабазу

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Власти Нигера сообщили, что сохраняют контроль над ключевой авиабазой в столице Ниамее после атак накануне мятежных военнослужащих, сообщают западные СМИ.

База располагается в том же комплексе, что и гражданский аэропорт; здесь держат самолеты и дроны, развернуто антитеррористическое подразделение Альянса государств Сахеля в составе Нигера, Мали и Буркина-Фасо.

В январе базу атаковали силы, связанные с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), в июне - с "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Утром в субботу звуки взрывов и перестрелок были слышны в столице, в том числе вокруг президентского дворца и в районе аэропорта. Власти сообщали, что против правительства выступили сотни солдат, бои шли несколько часов. Впоследствии государственные СМИ распространили видеозаписи сдающихся мятежников.

В воскресенье в МИД РФ заявили, что ситуация в Нигере находится под контролем законных властей этой страны, Россия продолжит оказывать поддержку Нигеру в борьбе с экстремистами.

Нигер
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