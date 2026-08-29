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Группа военнослужащих попыталась поднять мятеж в Нигере

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Группа военнослужащих подняла мятеж на военной базе в столице Нигера Ниамее, сообщает Associated Press.

Взрывы и выстрелы были слышны в районе аэропорта, где расположена военная авиабаза, а также в правительственном квартале.

АР сообщает со ссылкой на аналитиков, следящих за ситуацией, что положение остается напряженным. Где находится лидер страны Абдурахман Чиани, не уточняется.

Министр обороны страны Салифу Моди сообщил, что группа военных захватила заложников на базе и произвела выстрелы "на некоторых территориях". Вооруженные силы смогли взять под контроль эти территории.

Нигер Ниамей
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