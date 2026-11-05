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Российские военные поразили логистический терминал в Харьковской области

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на четверг нанесли удары беспилотниками по логистическому терминалу в Харьковской области и электроподстанции в Днепропетровской области, заявили в Минобороны РФ.

"В результате ударов поражены: в Харьковской области в населенном пункте Новый Коротыч - логистический терминал "Новая Почта"; в Днепропетровской области - электроподстанция (330 кВ)", - говорится в сообщении министерства.

Минобороны РФ Украина Харьковская область логистический терминал Днепропетровская область электроподстанция
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