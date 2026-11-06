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Власти Ирана потребовали от США реальных действий, а не обещаний

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери заявил, что Тегеран должен увидеть от Вашингтона реальные действия, а не обещания.

"Прежде чем перейти к новому этапу дипломатии, Иран не будет довольствоваться американскими обещаниями на бумаге", - цитирует его агентство Tasnim.

"Иран должен увидеть реальные действия США, и тогда будет заложена основа для новой главы в отношениях", - отметил Багери.

По словам Багери, за последние полтора года США срывали переговоры с Ираном, нарушая свои обязательства.

Хроника 28 февраля – 06 ноября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США
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