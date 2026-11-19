Путин высказался за продолжение встреч в трехстороннем формате РФ-США-Китай

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил желание, чтобы трехсторонний формат встреч РФ-США-Китай был продолжен по ряду ключевых направлений.

"Что будет дальше - никто не знает. Господь Бог знает только, что будет дальше. Но мне бы очень хотелось, чтобы это имело своё продолжение хотя бы в том смысле, что по сверке часов, по ряду ключевых направлений", - сказал Путин в ответ на вопрос журналистов, что будет дальше после "абсолютно исторической" трехсторонней встречи лидеров России, США и КНР.

Путин уточнил: "На мой взгляд, если не договорённость, то взаимное понимание имело место. Прежде всего что касается историзма, исторического значения и так далее: раньше таких встреч не было, вот она состоялась, и это, безусловно, какая-то страница в истории дипломатии".