Заявление по итогам саммита РФ-США-КНР опубликуют в течение часа

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Заявление по итогам саммита РФ-США-КНР будет опубликовано в течение часа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Принято, в течение часа будет опубликовано", - сказал он журналистам, говоря о заявлении.

Ранее в четверг стало известно, что первая в истории трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина "на полях" саммита АТЭС в Шэньчжэне завершилась.

Она началась примерно в 16:28 по местному времени (11:28 по Москве) и продлилась около 1,5 часов.



