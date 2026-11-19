Лидеры РФ, США и КНР оценили саммит в Шэньчжэне как исторический

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Лидеры России, США и Китая оценили как исторический трехсторонний саммит, состоявшийся в китайском Шэньчжэне.

"Главы государств России и США выразили признательность Китаю за организацию и проведение этого исторического трехстороннего саммита", - говорится в преамбуле декларации, принятой по итогам встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

Встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа состоялась в четверг "на полях" саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Она продлилась 1,5 часа. По итогам встречи подписана декларация.