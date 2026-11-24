SpaceX вывела на орбиту четвертую за месяц группу американских разведспутников Starshield

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX во вторник вывела на орбиту очередную, уже четвертую по счету в текущем месяце группу американских военных спутников в интересах Космических сил США, сообщил специализированный сайт Space Launch Now.

Сведения о полезной нагрузке миссии USSF-266 строго засекречены. По данным американских экспертов, речь идет о группе спутников системы Starshield, развертываемой на базе гражданской глобальной интернет-сети Starlink. Они предназначены для отслеживания целей, оптической и радиоэлектронной разведки, предупреждения о ракетных пусках и защищенной связи. Система используется американскими вооруженными силами, доступ к ее данным также предоставляется союзникам и партнерам США.

Запуск был осуществлен со стартового комплекса на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

По данным компании SpaceX, с начала ноября с помощью ракет-носителей Falcon 9 всего на орбиту было выведено четыре группы таких спутников, в том числе в рамках миссий USSF-432, -627, -317 и -266.

Количественный состав группировки Starshield американские военные не раскрывают. Эксперты оценивают ее в несколько сот спутников.