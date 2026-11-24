Суперлуние ожидается в ночь на среду

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Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Суперлуние можно будет наблюдать в ночь на 25 ноября, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Сегодня в ночь с 24 на 25 ноября предстоит первое из трех последовательных суперлуний – ноябрьского, декабрьского и январского", - говорится в сообщении.

По данным лаборатории, полная Луна сблизилась с Землей на расстояние около 360 тысяч километров, близкое к минимально возможной цифре в 356-357 тыс. км.

"Луна сегодня будет по площади примерно на 15% больше средней и почти на треть больше минимальной в году, которая обычно наблюдается в мае-июне", - отметили ученые.

В лаборатории отметили, что в Москве суперлуние не получится увидеть из-за балканского циклона.

Суперлуние – наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем (ближайшее положение Луны к Земле) орбиты Луны.