Трамп помиловал двух индеек перед Днем благодарения

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник распорядился помиловать двух индеек перед наступающим 26 ноября Днем благодарения.

"Я предоставлю полное, абсолютное и безусловное помилование двум прекрасным индейкам, что означает, что они будут жить вечно", - сказал Трамп на церемонии.

Традиция чествования индейки на День благодарения была заложена в 1947 году, когда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков впервые подарили птицу тогдашнему президенту США Гарри Трумэну.

Первым американским президентом, который помиловал индейку, считается Джон Кеннеди. Он помиловал ее на церемонии ко Дню благодарения в 1963 году.

День благодарения в США отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября - в этом году праздник приходится на 26 ноября.