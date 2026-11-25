Глава КСИР заявил, что для иранских ракет не существует ограничений по дальности

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР) генерал-майор Ахмад Вахиди заявил, что для увеличения дальности иранских баллистических ракет не существует географических ограничений, передает агентство IRNA.

Вахиди подчеркнул, что потенциал страны будет расширяться в соответствии с ее потребностями, возможностями и требованиями.

Глава КСИР предупредил, что возможные новые военные конфликты на Ближнем Востоке могут выйти за пределы региона. Он отметил, что вооруженные силы Ирана полностью готовы к такому развитию событий и добились значительного прогресса в оперативных возможностях своих ракетных сил.

Вахиди также призвал страны ближневосточного региона пересмотреть свое сотрудничество с США в сфере безопасности. По его словам, прочная безопасность может быть достигнута только за счет опоры на собственные силы и регионального взаимодействия, а не посредством зависимости от иностранных держав.